На Уманщині чоловік вдарив сина ножем

Під час конфлікту 67-річний уманчанин наніс ножове поранення своєму 38-річному сину. Потерпілого госпіталізували до лікарні й прооперували, загрози його життю немає. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Нині йому обрали запобіжний захід.

18 липня близько 17:00 години до Уманського райуправління поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до реанімаційного відділення доставили чоловіка з ножовим пораненням.

Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий отримав тілесне ушкодження за місцем проживання під час сварки з батьком. З’ясувалося, що обидва чоловіки випивали та між ними виник конфлікт. 67-річний батько схопив ножа та вдарив ним у живіт 38-річного сина.

Зараз потерпілий знаходиться у лікарні. Загрози його життю немає.

Правопорушника поліцейські затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 статті КПК України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області