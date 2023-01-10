у хмельницькому шахраї ошукали місцеву волонтерку: поліцейські встановлюють усі обставини

Під приводом надання грошової допомоги зловмисники виманили у місцевої жительки, яка збирала кошти на підтримку ЗСУ, понад 26 000 гривень. За даним фактом дізнавачі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

58-річна місцева жителька збирала кошти на закупівлю термообігрівачів для українських захисників. Жінка розмістила оголошення у соціальних мережах. До неї зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що займається благодійною діяльністю і має за кордоном бажаючих долучитися до збору допомоги, які готові переказати певну суму.

Під час розмови зловмисник пояснив, що оскільки йдеться про благодійний внесок у іноземній валюті, для здійснення перерахунку коштів необхідно зробити ряд операцій. Виконуючи вказівки незнайомця, жінка навіть і не усвідомила одразу, як переказала шахраю понад 26 000 гривень.

Коли волонтерка зрозуміла, що її ошукали, то звернулась до поліції.

Дізнавачі Хмельницького районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними, адже шахрай може представитись будь-ким.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області