У Києві п’яний суддя на «Лексусі» на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела УП
В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах
Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі “Лексус”, рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.
За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці затримали винуватця ДТП.Tweet