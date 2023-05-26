У Києві п’яний суддя на «Лексусі» на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела УП

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В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах

У Києві суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела

Фото з пабліка ДТП Київ

Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі “Лексус”, рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП.

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