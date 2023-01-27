У Києві перед судитимуть чоловік, який ошукав місцеву мешканку під приводом ремонту

Після отримання завдатку для нібито закупівлі матеріалів шахрай перестав виходити на зв’язок. Дізнавачі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Наприкінці грудня минулого року до поліції Києва звернулася місцева мешканка та повідомила, що вона віддала незнайомому чоловіку завдаток у розмірі 7 500 гривень за ремонтні роботи у квартирі, але він не зробив обіцяне та перестав виходити на зв’язок. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук зловмисника.

Поліцейські з’ясували, що потерпілу з «майстром» познайомив знайомий і жінка домовилась з ним про ремонт стелі в кімнаті. Згодом чоловік приїхав на заміри й повідомив, що вартість натяжної стелі буде складати 15 000 гривень, але йому потрібен завдаток у розмірі 7500, щоб купити необхідні будматеріали. В результаті власниця квартири віддала робітнику вказану суму і з того моменту він перестав відповідати на її дзвінки.

Оперативні працівники провели низку розшукових заходів і встановили особу зловмисника. Ним виявився уродженець Києва, 1990 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За цим фактом дізнавачі Дніпровського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва