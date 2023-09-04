У Києві під час сварки власник оселі вдарив квартиранта ножем у груди

Поліцейські затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Тепер киянину загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі на вулиці Ентузіастів його батько травмував ножем свого знайомого. За вказаною адресою прибули лікарі «швидкої», патрульні поліцейські, дільничні офіцери, слідчо-оперативна група, а також працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу.

київські слідчі повідомили про підозру чоловіку, який тяжко травмував знайомого

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Любов Зеленова, на місці правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав поранення внаслідок конфлікту з чоловіком, у якого вже тривалий час орендує кімнату:

«Знайомі спочатку разом випивали в компанії інших мешканців квартири, а потім почали сваритись. У якийсь момент власник квартири схопив зі столу кухонний ніж на вдарив ним чоловіка в груди. «Швидку» та поліцію викликав син нападника, який побачив кров у кватиранта. Медики госпіталізували 44-річного потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням, а ми затримали підозрюваного на місці вчинення злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчо-оперативна група вилучила з квартири ніж зі слідами бурого кольору, а також інші речові докази. Зловмисником виявився раніше не судимий киянин,1970 року народження».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває», — додала Любов Зеленова.

Відділ комунікації поліції Києва

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