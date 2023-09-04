У Києві під час сварки власник оселі вдарив квартиранта ножем у груди

Поліцейські затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Тепер киянину загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі на вулиці Ентузіастів його батько травмував ножем свого знайомого. За вказаною адресою прибули лікарі «швидкої», патрульні поліцейські, дільничні офіцери, слідчо-оперативна група, а також працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Любов Зеленова, на місці правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав поранення внаслідок конфлікту з чоловіком, у якого вже тривалий час орендує кімнату:

«Знайомі спочатку разом випивали в компанії інших мешканців квартири, а потім почали сваритись. У якийсь момент власник квартири схопив зі столу кухонний ніж на вдарив ним чоловіка в груди. «Швидку» та поліцію викликав син нападника, який побачив кров у кватиранта. Медики госпіталізували 44-річного потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням, а ми затримали підозрюваного на місці вчинення злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчо-оперативна група вилучила з квартири ніж зі слідами бурого кольору, а також інші речові докази. Зловмисником виявився раніше не судимий киянин,1970 року народження».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває», — додала Любов Зеленова.

Відділ комунікації поліції Києва