На Львівщині затримали зловмисника, який напав з ножем на поліцейських

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 35-річний житель райцентру погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою, а також чинив опір та напав на поліцейських, які намагались закликати його до порядку. За скоєне затриманому загрожує покарання – до трьох років позбавлення волі.

10 грудня близько 20.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Святого Володимира у Червонограді невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою, поводиться неадекватно, порушує публічний порядок та погрожує оточуючим.

За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції Червоноградського районного відділу поліції. Правоохоронці намагались закликати чоловіка до порядку, проте той не реагував на законні вимоги правоохоронців, чинив опір та напав на поліцейських з ножем. Правоохоронці застосували щодо правопорушника спецзасоби та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області