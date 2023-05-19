У Києві поліцейські «накрили» родинний наркобізнес

Брати облаштували у гаражному приміщенні нарколабораторію з вирощення коноплі та налагодили на території України збут виготовлених заборонених речовин. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених засобів становить близько 250 000 гривень. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Голосіївського управління поліції міста Києва спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва викрили двох чоловіків в організації бізнесу, пов’язаного з вирощуванням рослин конопель та подальшим збутом виготовленої з неї наркотичної речовини на території столиці. Порушники – два брати, мешканці Києва та Київської області, 1991 і 2001 років народження.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Араіка Кочкадамяна, родичі облаштували в орендованому гаражному приміщенні лабораторію, в якій методом «гідропоніки» вирощували нарковмісні рослини – коноплю:

«Ми встановили, що фігуранти обладнали нарколабораторію спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живлення рослин мінеральними добривами. Після чого уже з готових кущів порушники виготовляли наркотичні засоби, фасували їх та збували клієнтам через поштові відділення. Наркобізнесом ділки займалися через інтернет-магазин».

У ході санкціонованих обшуків у самій лабораторії та за місцями проживання фігурантів працівники поліції виявили 18 кущів конопель, обладнання для вирощування рослин, фільтри, пристрої для паління, ваги, чорнові записи, прилади для фасування та зіп-пакети. Усі речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення відповідних експертиз. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 250 000 гривень.

«Чоловіків ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили наркоділкам про підозру за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», – додав Араік Кочкадамян.

Відділ комунікації поліції Києва