У Києві поліцейські затримали двох грабіжників

Зловмисники зірвали золотий ланцюжок з шиї потерпілої та здали його в ломбард. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вдень оперативний черговий Дарницького управління поліції отримав інформацію про грабіж на вулиці Привокзальній. Заявниця повідомила, що на вулиці двоє невідомих зірвали з неї ланцюжок та втекли у невідомому напрямку. Для з’ясування обставин та документування події на місце направили слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції.

Правоохоронці ретельно обстежили прилеглу територію, переглянули відеозаписи камер спостереження та виявили двох осіб, причетних до злочину. В подальшому, під час розшукових заходів, оперативні працівники затримали підозрюваних. Ними виявилися наркозалежні жителі Київщини та Сумщини 37 та 39 років, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки, зберігання та збут наркотиків.

Затримані пояснили, що скоїли злочин, аби купити на виручені від продажу прикраси кошти нову дозу наркотиків. Поліцейські перевіряють грабіжників на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням Дарницької окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчинені злочину. Санкція статті передбачає покарання від семи до 10 років позбавлення волі. Наразі суд обирає підозрюваним запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва