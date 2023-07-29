У Києві поліцейські затримали серійного крадія

Правоохоронці довели його причетність до скоєння 10 фактів крадіжок сенсорних кранів на АЗС та у кафе. На час проведення досудового розслідування фігурант знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. За вчинення крадіжок в умовах воєнного стану він може на вісім років опинитися за ґратами.

З початку року на території Дарницького району столиці відбулась серія крадіжок сенсорних кранів. Представники автозаправних станцій та закладів громадського харчування із численними заявами звернулися до місцевого управління поліції про те, що невідома особа з приміщень вбиралень демонтувала автоматичні змішувачі води.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що оперативники територіального підрозділу провели низку пошукових заходів та затримали підозрюваного:

«Ми проаналізували характер вчинення крадіжок та встановили, що зловмисник в ранній період доби, коли найменша кількість відвідувачів, заходив до вбиралень АЗС та закладів харчування і знімав сенсорні крани. За допомогою відеозаписів камер спостереження ми встановили особу правопорушника та під час скоєння чергового злочину затримали його. Ним виявився 32-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне поводження з наркотичними засобами. У затриманого вилучили викрадений змішувач та інструменти, за допомогою яких він демонтував сантехніку».

За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та за погодженням Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчинені злочину. Кримінальна відповідальність за дане правопорушення передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

«Наразі ми довели причетність підозрюваного до 10 фактів крадіжок та перевіряємо його щодо можливої участі у вчиненні аналогічних злочинів на території Києва. На час досудового розслідування суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт», – додав Олександр Пак.

Відділ комунікації поліції Києва