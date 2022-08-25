У Києві поліцейські затримали торговця кокаїном

Правоохоронці провели обшук у помешканні фігуранта, у ході якого вилучили розфасований наркотик, гроші та набої. Слідчі повідомили затриманому про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили протиправну діяльність наркоділка співробітники управління карного розшуку, слідчі поліції Києва за силової підтримки бійців КОРДу та процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Порушником виявився 48-річний киянин, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочини.

Як розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський, під час розслідування кримінального провадження у фігуранта було проведено кілька оперативних закупок наркотичного засобу:

«Отримавши оперативну інформацію щодо продажу особливо небезпечного наркотику, ми розпочали документування злочинної діяльності фігуранта. До відпрацювання були залучені оперативники, слідчі главку та бійці КОРДу, які днями затримали чоловіка у центрі столиці із речовими доказами. При собі він мав 23 згортки із розфасованим кокаїном та вже виручені гроші за частину проданого «товару». Ми також провели санкціонований обшук у помешканні киянина, у результаті якого вилучили набої, пакетики для фасування, електронні ваги та автомобілі, на яких пересувався порушник».

Орієнтовна вартість вилученого кокаїну за цінами «чорного» ринку становить близько 5 000 доларів США. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинений повторно. Слідчі за погодженням із міською прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Фігуранту загрожує від шести до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

«Крім того, нами вживаються заходи із затримання постачальників та покупців наркотиків. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації кримінального правопорушення», – додав Іван Вигівський.

Відділ комунікації поліції Києва