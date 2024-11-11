У Києві поліція затримала двох квартирних крадіїв

Спершу зловмисник проник до приватного будинку в Солом’янському районі, звідки викрав значну суму коштів, а пізніше, вже зі спільником, скоїв аналогічний злочин в іншому районі столиці. Наступні вісім років ділки можуть провести за ґратами.

До поліції Києва звернулося подружжя з повідомленням про крадіжку з квартири у Святошинському районі. Вони повернувшись з роботи додому, виявили відчинене вікно, безлад, а також відсутність готівки та золотих прикрас. На місце негайно виїхали співробітники кримінальної поліції й слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

В ході комплексу першочергових заходів оперативники Соломʼянського управління поліції спільно зі співробітниками Управління караного розшуку столичного главку затримали зловмисників. Ними виявились двоє чоловіків, 1986 та 1978 років народження.

Поліцейські встановили, що зловмисники проникли до квартири потерпілих, звідки викали 8 тис грн, 600 доларів, а також всі золоті вироби. Також, поліцейські встановили, що один із затриманих також причетний до крадіжки з приватного будинку у Солом’янському районі. Фігурант викрав з будинку потерпілих 14 тисяч гривень та 600 доларів США. Під час обшуків працівники поліції вилучили частину викрадених у потерпілих коштів та ювелірних виробів

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі. за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва