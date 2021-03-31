Водний патруль Черкас спільно з колегами з інших підрозділів затримали ймовірних браконьєрів та вилучили риби на понад ₴1,5 млн.

Учора інспектори роти з обслуговування водних об’єктів УПП в Черкаській області Департаменту патрульної поліції спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу, Управлінням авіації та поліції на воді, а також однією з громадських організацій проводили заходи з протидії незаконному вилову водних біоресурсів.

Під час патрулювання території Кременчуцького водосховища, поблизу села Тіньки, інспектори помітили два промислових човни із однаковими бортовими номерами та чотирма особами на борту.

Підійшовши ближче, вартові порядку побачили велику кількість свіжовиловленої риби у судні. В цей час один із човнів вдався до втечі, викидуючи у воду сітки. Однак, чоловіків наздогнали та направили до берега.

На місце події поліцейські одразу викликали слідчо-оперативну групу Чигиринського відділу поліції.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що один із промислових човнів займався незаконним виловом риби без будь-яких дозвільних документів.

Під час огляду у судні виявили 8 мисинових сіток в кількості, які являються забороненими для промислового рибальства та свіжовиловлену рибу видів: судак — 878 шт., тарань — 2308 шт., чехонь — 40 шт., густера — 1037 шт., синець — 200 шт. Заборонені знаряддя лову, човен-двійник та рибу вилучили.

Обрахована сума завданих збитків рибному господарству України за попередніми підрахунками становить близько 1 508 070 гривень.

Інспектори роти з обслуговування водних об’єктів нагадують, що за незаконне зайняття рибним промислом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Патрульна поліція України