На Кіровоградщині поліцейські затримали учасників ОЗГ, які торгували психотропними речовинами

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Організатором злочинної групи виявився 36-річний житель Кропивницького, до протиправної діяльності він залучив ще трьох мешканців обласного центру, віком від 31 до 37 років.

У ході санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання осіб, поліцейські виявили та вилучили психотропну речовину «метамфетамін», наркотичний засіб «канабіс», пристрої для вживання наркотиків, а також грошові кошти, мобільні термінали та банківські картки, які спільники використовували у протиправній діяльності.

На Кіровоградщині поліцейські затримали учасників ОЗГ, які реалізовували психотропні речовини

За попередніми даними, «прибуток» учасників організованої злочинної групи щомісяця складав близько 960 тисяч гривень.

На Кіровоградщині поліцейські затримали учасників ОЗГ, які реалізовували психотропні речовини

Трьох осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Кіровоградщині поліцейські затримали учасників ОЗГ, які реалізовували психотропні речовини

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк шести до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами управління боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області 
Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

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