На Кіровоградщині поліцейські затримали учасників ОЗГ, які торгували психотропними речовинами

Організатором злочинної групи виявився 36-річний житель Кропивницького, до протиправної діяльності він залучив ще трьох мешканців обласного центру, віком від 31 до 37 років.

У ході санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання осіб, поліцейські виявили та вилучили психотропну речовину «метамфетамін», наркотичний засіб «канабіс», пристрої для вживання наркотиків, а також грошові кошти, мобільні термінали та банківські картки, які спільники використовували у протиправній діяльності.

За попередніми даними, «прибуток» учасників організованої злочинної групи щомісяця складав близько 960 тисяч гривень.

Трьох осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк шести до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами управління боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області

Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України