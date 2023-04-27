На Львівщині судитимуть водія, що в стані сп’яніння скоїв ДТП, в якій загинув неповнолітній (фото)
Від отриманих внаслідок аварії травм загинув неповнолітній пасажир автомобіля.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого о 00.10 на вулиці Перемишлянській у місті Глиняни Львівського району. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, водій автомобіля «ВАЗ 2101», 21-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.
Внаслідок ДТП пасажир легковика, 17-річний місцевий мешканець, від отриманих травм помер у лікарні.
За результатами проведених експертиз слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили водію про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.
Правоохоронці закликають водіїв: у жодному разі не керуйте транспортними засобами у стані сп’яніння. Бережіть життя і здоров’я – своє та інших учасників дорожнього руху!
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet