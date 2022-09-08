У Києві поліція затримала угруповання серійних «квартирників»

Усі учасники злочинної групи мають кримінальний досвід за скоєння майнових злочинів та діяли під так званим «дахом» «вора в законі».

Під час проведення заходів для виявлення осіб, що можуть входити до організованих злочинних груп, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію про діяльність на території столиці групи крадіїв. Інформація підтвердилася, відтак поліцейські спільно з прокурорами Київської обласної прокуратури встановили її учасників, «спеціалізацію», місце та дату злочину.

До складу угруповання увійшли раніше засуджені за розбої та пограбування особи. «Спеціалізувалися» на крадіжках із помешкання громадян та «працювали» під так званим «дахом» «вора в законі» на прізвисько «Рамаз Богдатський». Його внесли до санкційного списку РНБО і заборонили в’їзд на територію України.

Перед тим, як «піти на справу», фігуранти перевіряли наявність охоронної сигналізації чи камер відеоспостереження у квартирі чи в загальному коридорі. Надалі шляхом підбору ключів до замків вхідних дверей потрапляли до помешкань громадян.

Учора, 7 вересня, правоохоронці затримали організатора та трьох учасників злочинної групи після скоєння крадіжки. У них вилучили викрадені з квартири речі, відмички, мобільні телефони та інші знаряддя злочину.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

В ході слідства буде перевірятися причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України