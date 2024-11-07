Повідомлено про підозру російському генералу, який наказав ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша – командира авіаційної дивізії військово-повітряних сил рф.

За матеріалами справи, 6 травня 2022 року за його наказом окупанти здійснили авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Для вогневого ураження рашисти підняли у повітря винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35.

Тоді внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована.

Наразі Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини.

Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кульшу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що у липні цього року СБУ та ОГП заочно оголосили підозру його підлеглому – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнних злочинців країни-агресора.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України