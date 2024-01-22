У Києві посадовицю РДА судитимуть за розтрату держкоштів на облаштуванні укриття

Начальниця одного з управлінь Дніпровської РДА закупила овочерізки, які призначались для використання в закладах громадського харчування в укриттях по завищеній вартості та вичинила розтрату 300 тисяч гривень. Слідчі зібрали докази злочинних дій фігурантки та завершили розслідування. Жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, влітку 2023 року слідчі поліції Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України, управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили начальницю одного з управлінь Дніпровської районної державної адміністрації у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що правопорушниця заключила договір на закупівлю овочерізок по завищеній ціні, які призначались для використання у закладах громадського харчування в укриттях. Ці факти підтвердила документація, вилучена правоохоронцями в її кабінеті під час проведення обшуків. Таким чином, правопорушниця спричинила збитки управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на суму у розмірі майже 300 тисяч гривень.

Слідчі повідомили посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі поліцейські зібрали достатньо доказів злочинної діяльності жінки та завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт відносно підозрюваної скеровано до суду для розгляду справи по суті. Посадовиці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва