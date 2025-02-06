У Києві повідомили про підозру 34-річному іноземцю, який систематично знущався над співмешканкою

Зловмисник проживав із киянкою в її квартирі та, перебуваючи напідпитку, постійно провокував сварки й принижував потерпілу, погрожуючи їй розправою. Все це відбувалось на очах у їх спільної 2-річної дитини. За скоєне фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції неодноразово зверталась 44-річна місцева мешканка зі скаргами на протиправні дії з боку її чоловіка, 34-річного іноземця, раніше судимого за майнові злочини.

На усі виклики правоохоронці негайно реагували та за свої протиправні дії кривдник тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Однак, штрафи чоловік не сплачував та поведінки своєї не змінив. Тож, отримавши від потерпілої повідомлення про черговий конфлікт, слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Під час спілкування заявниця розповіла, що зі своїм співмешканцем знайома більше п’яти років, два з яких вони спільно проживають у її квартирі. За словами потерпілої, сварки відбувались через зловживання чоловіком алкогольних напоїв.

Напідпитку кривдник провокував конфлікти та у присутності спільної двохрічної дитини принижував жінку, погрожував фізичною розправою. Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні домашнього насильства. Санкція інкримінованої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва