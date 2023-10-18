У Києві повідомили про підозру чоловіку, який хотів обікрасти перукарню

Шляхом віджиму метало-пластикових дверей фігурант проник до приміщення перукарні та викрав звідти 8050 гривень і одяг працівниці. Втекти йому завадили охоронці а, які приїхали на спрацювання сигналізації та передали зловмисника правоохоронцям.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку з перукарні на проспекті Берестейському. На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники відділу кримінальної поліції.

Поліцейські встановили, що чоловік у комендантську годину проник до приміщення перукарні шляхом віджиму метало-пластикової дверей. Правопорушник викрав звідти 8050 гривень та одяг працівниці. Проте втекти чоловіку завадили працівники охоронної фірми, які приїхали на спрацювання сигналізації та передали правоохоронцям.

39-річного уродженця Донеччини слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – закінчений замах на крадіжку, поєднаний з проникненням у інше приміщення, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва