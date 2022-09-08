У Києві повідомили про підозру збувачу психотропів

У ході поверхневої перевірки та обшуку в оселі правопорушника, поліцейські вилучили 59 пакетиків із забороненою речовиною. Окрім цього, правоохоронці відшукали місцезнаходження залишених закладок із психотропом для замовників «товару». Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань міста Києва та під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури викрили 29–річного чоловіка за підозрою у збуті психотропу на території столиці. Поліцейські затримали зловмисника на вулиці Ушинського під час того, як він розкладав клієнтам «замовлення».

У ході поверхневої перевірки працівники поліції виявили у чоловіка 29 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною – психотропом PVP, які фігурант замовляв через телеграм-канал, а також встановили місцезнаходження раніше залишених закладок. В подальшому, у помешканні правопорушника слідчі провели невідкладний обшук під час якого вилучили ще 30 пакетиків із забороненими засобами.

Правоохоронці затримали наркозбувача у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився – уродженець Київської області, 1993 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва