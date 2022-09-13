У Києві правоохоронці затримали чергового наркозакладчика

Нині 22-річному порушнику повідомлено про підозру та готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Тепер фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання Голосіївського району столиці співробітники управління поліції охорони на проспекті Голосіївському помітили невідомого, який підозріло себе поводив та помітно нервував.

Охоронний підрозділ провів поверхневу перевірку молодика та вилучив у його наплічній сумці 17 згортків з порошкоподібною речовиною – солями PVP. Для документування правопорушення на місце виїхала слідчо-оперативна група, яким порушник показав місце схову решти розфасованих заборонених речовин.

Слідчі Голосіївського управління поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вилучене у затриманого направлено для проведення відповідної експертизи.

Наразі співробітники поліції за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили раніше не судимому 22–річному киянину про підозру у скоєнні злочину та готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва