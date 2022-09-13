У Києві правоохоронці затримали чергового наркозакладчика

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Нині 22-річному порушнику повідомлено про підозру та готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Тепер фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання Голосіївського району столиці співробітники управління поліції охорони на проспекті Голосіївському помітили невідомого, який підозріло себе поводив та помітно нервував.

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Охоронний підрозділ провів поверхневу перевірку молодика та вилучив у його наплічній сумці 17 згортків з порошкоподібною речовиною – солями PVP. Для документування правопорушення на місце виїхала слідчо-оперативна група, яким порушник показав місце схову решти розфасованих заборонених речовин.

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Слідчі Голосіївського управління поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вилучене у затриманого направлено для проведення відповідної експертизи.

Наразі співробітники поліції за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили раніше не судимому 22–річному киянину про підозру у скоєнні злочину та готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

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