У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав і підпалив автомобіль

Зловмисник викрав із транспортного засобу шторку до багажника, розбивши скло задніх дверей, а потім підпалив автомобіль. Оперативні працівники затримали зловмисника через декілька годин після вчинення кримінального правопорушення. Нині чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від очевидців, що поруч із приватним сектором на вулиці Лохвицькій горить автомобіль. За вказаною адресою прибули рятувальники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Сутко, на місці події правоохоронці встановили, що в результаті пожежі автомобіль майже повністю знищений, а до його підпалу причетний невідомий чоловік:

“Співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції за аналітичної підтримки фахівців кримінального аналізу протягом кількох годин встановили та затримали зловмисника. Ми з’ясували, що перед тим, як підпалити автомобіль, чоловік викрав із салону шторку до багажника, розбивши скло дверей автівки. Підпал порушник скоїв, підпаливши поліетиленові пакети, що лежали на задньому сидінні іномарки”.

Порушником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень уродженець Херсонщини 1985 року народження. З місця його тимчасового проживання слідчо-оперативна група вилучила речові докази.

“За цим фактом, ми, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 194 – умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу та частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав фігурнту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне його загрожує до десяти років ув’язнення” – зазначив Михайло Сутко.

Відділ комунікації поліції Києва