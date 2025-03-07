У Києві судитимуть 25-річну наркозбувачку, яка торгувала свічками з психотропами

Обвинувальний акт щодо порушниці скеровано до суду, киянці загрожує дванадцять років за ґратами.

У лютому цього року, під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції затримали 25-річну місцеву мешканку, яка організувала збут психотропних речовин, замаскованих під свічки.

Під час огляду речей затриманої та обшуку у її квартирі слідчі виявили психотропні речовини, «чорнові» записи, парафінові свічки, в середині яких були згортки з забороненими речовинами, зіп-пакети, ваги, фасувальний матеріал. Проведені експертизи показали, що вилучене – психотропні речовини: Альфа-PVP, амфетамін, мефедрон та канабіс.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, обіг якої заборонено. Суд обрав затриманій запобіжній захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави близько 200 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, киянці загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва