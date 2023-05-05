У Києві судитимуть чоловіка, який привласнював кошти іноземних волонтерів

Фігурант замовляв військову амуніцію нібито для потреб ЗСУ, а в якості розрахунку скидав підроблені платіжні квитанції, не проводивши при цьому жодних банківських операцій. Слідчі зібрали доказову базу та скерували до суду обвинувальний акт.

Шахраю загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що в кінці березня цього року слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження працівників ДСР та під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури викрили 28-річного луганчанина, який ошукував благодійний фонд.

Представившись волонтером, зловмисник співпрацював з іноземним благодійним фондом, який закупляв для нього військову амуніцію за собівартістю.

Згодом чоловік збільшив обсяги замовлень, проте замість розрахунку, скидав партнерам підроблені платіжні квитанції, не проводивши жодних операцій. Таким чином фігурант ошукав директора асоціації на суму майже пів мільйона гривень.

За місцем проживання фігуранта слідчі вилучили докази злочинної діяльності, в тому числі квитанції, гроші, частину замовленої амуніції та чорнові записи.

Слідчі під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1, ч. 2 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Усі зібрані матеріали разом з доказовою базою скеровано до Святошинського районного суду для розгляду справи по суті. Йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва