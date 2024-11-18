У Києві судитимуть чоловіка, який систематично знущався над своєю дружиною

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо 41-річного киянина, який здійснював фізичне та психологічне насильство відносно жінки. За скоєне кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

До Шевченківського управління поліції неодноразово надходили заяви від жінки про систематичне насильство щодо неї з боку чоловіка.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, вказані події відбувалися протягом останнього року, за що кривдник 4 рази притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, проте складені адмінпротоколи не вплинули на обвинуваченого та не змінили його поведінки:

«Ми розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Під час розслідування ми зібрали докази того, що зловмисник систематично ображав нецензурними словами свою дружину та старшу доньку від іншого шлюбу, погрожував жінці фізичною розправою, вчиняв фізичне насильство».

Слідчі повідомили кривднику про підозру та обвинувальний акт відносно нього скерували до Шевченківського районного суду столиці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва