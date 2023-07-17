У Києві судитимуть чоловіка, який вбив свого знайомого

Зловмисник під час спільного відпочинку побив приятеля, душив його мотузкою, а також наніс ножове поранення. Правоохоронці впродовж доби затримали підозрюваного.

На початку року до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у своїй квартирі на вулиці Дніпровська Набережна, яку здає в оренду, він виявив мертвим чоловіка .

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники управління карного розшуку столичного главку.

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із численними травмами голови, ножовим пораненням, а також слідами від удушення на шиї.

Поліцейські провели низку розшукових заходів та встановили, що потерпілий отримав несумісні із життям травми під час раптового конфлікту з товаришем, до якого прийшов у гості. Під час застілля, між чоловіками виникла сварка на побутовому ґрунті. Зловмисник спочатку декілька разів вдарив товариша по голові, а потім прив’язавши до стільця спробував задушити мотузкою. Коли спроба не вдалась – вдарив ножем у живіт. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а порушник втік. З метою переховування від правоохоронців, підозрюваний змінив одяг та зачіску, а також планував втечу з України.

Завдяки злагодженим діям працівників відділу кримінальної поліції територіального підрозділу, оперативникам управління карного розшуку та співробітникам кримінального аналізу протягом доби вдалося затримати чоловіка. Ним виявився киянин, 2000 року народження, який орендував квартиру заявника й останнім часом мав проблеми з наркотиками.

За цим фактом, слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Подальшу долю фігуранта визначить суд.

Відділ комунікації поліції Києва