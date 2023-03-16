У Києві судитимуть чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над дружиною

49-річний кривдник упродовж року влаштовував вдома конфлікти та ображав жінку. Він погрожував жінці, ображав її та принижував. Усе це відбувалося в присутності їхньої малолітньої дитини.

Розглядаючи заяви потерпілої, інспектори сектору протидії домашньому насильству Голосіївського управління поліції щоразу вживали заходи, передбачені Законом України “Про протидію та запобігання домашньому насильству”, щоб убезпечити жінку та її дитину. Неодноразово суд притягував сімейного дебошира до адміністративної відповідальності.

Не зважаючи на профілактичні бесіди з порушником та заходи адміністративного впливу, його поведінка не змінилася і він продовжував вчиняти протиправні дії по відношенню до своєї дружини.

За систематичне вчинення домашнього насильства поліцейські розпочали кримінальне провадження відносно раніше не судимого киянина та повідомили йому про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Відповідно до проведеної експертизи, внаслідок стресових сімейних ситуацій у потерпілої виявлені негативні переживання, страх за себе та життя і здоров’я малолітньої дитини.

Нині правоохоронці зібрали всі необхідні матеріали та скерували до суду обвинувальний акт відносно порушника для розгляду справи по суті. Тепер за вчинені протиправні дії кривднику загрожує до двох років тюремного ув’язнення.

Поліцейські закликають громадян в жодному разі не замовчувати такі випадки та не соромитись про них розповідати, адже своєчасне інформування може попередити тяжкі наслідки.

Відділ комунікації поліції Києва