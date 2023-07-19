У Києві судитимуть чоловіка, який забив до смерті рідного брата

Після скоєного чоловік ще добу перебував із загиблим у квартирі. Про скоєне порушник розповів своїм знайомим під час застілля, які повідомили до поліції. Фігурант перебуває під вартою.

Нагадаємо, подія відбулась в квітні цього року у квартирі на вулиці Кирилівський. Тоді правоохоронці виявили у приміщенні тіло 52-річного киянина із численними тілесними ушкодженнями.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що під час вживання спиртних напоїв між двома братами відбулась сварка, під час якої 39-річний порушник металевою палицею завдав численних ударів по голові та тулубу родича. Після скоєного зловмисник близько доби жив із тілом загиблого, вживав спиртні напої, а згодом розповів про подію своїм знайомим.

Згідно висновку експертів смерть потерпілого настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа.

Слідчі оголосили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва