На Буковині затримали пастора, який організував канал втечі для ухилянтів

За допомогу в незаконному перетині кордону фігурант брав по 3500 доларів США.

Викрили протиправну діяльність та заблокували ще один нелегальний канал міграції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Організував його пастор однієї з протестантських церков. Він пропонував ухилянтам потрапити до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску за 3500 доларів США. Збирав охочих виїхати в населеному пункті поблизу кордону і супроводжував їх до місця перетину.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання 3500 доларів США. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводилися у співпраці з працівниками обласного управління СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Нагадаємо: На Львівщині поліцейські заблокували нелегальний канал переправлення ухилянтів через кордон та затримали його організатора.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України