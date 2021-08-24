В Ужгороді затримали раніше судимого зловмисника, який викрав гроші з каси магазину (відео)

За фактом крадіжки, вчиненої повторно, слідчі поліції Ужгорода розпочали досудове розслідування. Зловмисника, причетного до злочину, оперативно встановили та затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Вчора, 22 серпня, вранці до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з каси магазину в центрі Ужгорода.

Прибувши за викликом працівники слідчо-оперативної групи поспілкувалися із заявником та встановили, що до магазину зайшов невідомий чоловік, який попросив продавця дати йому випити води. Поки працівник торгового закладу відволікся, зловмисник скористався моментом та забрав з каси наявну там готівку, після чого зник у невідомому напрямку. Загальна сума викрадених грошей склала близько 18 тисяч гривень.

У результаті проведення оперативних заходів працівники кримінальної поліції Ужгорода встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за аналогічні злочини 42-річний ужгородець.

Місце знаходження зловмисника оперативно встановили та в результаті затримало його. Правоохоронці вилучили у фігуранта гроші, викрадені з магазину.

Зловмисника, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка вчинена повторно.

За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області