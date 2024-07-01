У Києві судитимуть чоловіка, який застрелив собаку сусіда

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 51-річного мешканця Києва за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

За даними слідства, у квітні 2024 року, обвинувачений, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи «бельгійська вівчарка». Тварина загинула.

Пса на прізвисько «Чіп» привезли із зони АТО у 2016 році і він багато років охороняв будинок своєї родини. Сусіду ж не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

В ході досудового розслідування встановлено місце, де перебував обвинувачений в момент пострілу та зброю з якої вбито тварину, а саме револьвер калібру 4 мм, споряджений патронами Флобера.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювало Подільське управління поліції м.Києва.

Київська міська прокуратура