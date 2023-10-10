у києві судитимуть двох молодиків, які біля пішохідного мосту пограбували студента

Фігуранти побили перехожого, відібравши його рюкзак з особистими речами, після чого намагались втекти, однак поліцейські їх швидко затримали. Спільникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія відбулась в червні цього року. До поліції звернувся студент київського вишу із повідомленням про те, що біля Пішохідного мосту на нього напали невідомі.

Під час з’ясування обставин події, поліцейські встановили, що до заявника та його знайомого підійшла компанія молодиків напідпитку та почали провокувати конфлікт. У подальшому двоє порушників завдали численних ударів по голові та тулубу потерпілому, після чого відібрали його рюкзак з речами та змусили віддати їм свій годинник.

Під час відпрацювання території за декілька кілометрів від місця вчинення злочину оперативники за прикметами затримали компанію парубків разом з підозрюваними та речовими доказами.

18-річному уродженцю Чернігівщини та його 20-річному товаришу, мешканцю Київської області, слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до Подільського районного суду в місті Києві для розгляду справи по суті. Порушникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва