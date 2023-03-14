У Києві судитимуть мешканця Голосіївського району, який вбив сусідку

Чоловік та жінка розпивали разом алкоголь неподалік від місця проживання. У ході спілкування фігурант накинувся на потерпілу та задушив. За скоєне зловмисник може провести до п’ятнадцяти років за ґратами.

Нагадаємо, що у серпні поточного року на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на вулиці Академіка Заболотного в лісосмузі вона виявила тіло жінки з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно прибули слідчо- оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт та патрульні.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що місцевий житель разом з потерпілою проживали у одній багатоповерхівці. За декілька годин до події вони розпивали алкоголь, а далі разом вийшли з під’їзду та направились у бік лісосмуги, де згодом чоловік накинувся на сусідку та почав душити до моменту, поки остання перестала подавати ознаки життя.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців територіального управління поліції вдалось оперативно встановити особу, причетну до скоєння вбивства. Ним виявився – 53-річний киянин, у якого, під час санкціонованого обшуку у квартирі виявили речові докази, які вказували на його причетність до скоєння тяжкого злочину.

У подальшому фігуранта було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Нині співробітники Голосіївського управління поліції зібрали усі необхідні докази та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне зловмисник може провести до п’ятнадцяти років за гратами.

Відділ комунікації поліції Києва