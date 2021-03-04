Убийственный спирт: на Харьковщине осуждена виновница смерти трех человек

От фальсификата водки из метилового спирта семь человек отравились, трое скончались.

Спирт женщина приобрела в сентябре 2016 года через Интернет и продала знакомому, который сделал на его основе фальсификат. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В результате потребления фальсификата 7 человек отравились, 3 из них умерли.

Приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области женщина приговорена к 5 годам лишения свободы, а также должна компенсировать материальный и моральный ущерб на сумму более 2 млн. грн. // МГ «Объектив»