У Києві судитимуть шахрая, який ошукав місцеву мешканку

Зловмисник обіцяв потерпілій відремонтувати побутову техніку, а натомість після отримання пристрою та коштів за його ремонт, перестав виходити на зв’язок. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

На початку березня до поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що її ошукав майстер, який мав відремонтувати її електричну хлібопічку. Заявниця розповіла, що при особистій зустрічі віддала чоловіку побутову техніку, вартістю майже 2 000 гривень, а згодом перерахувала 1 000 гривень за її ремонт. У результаті майстер перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Старша дізнавач Дніпровського управління поліції Юлія Масловська розповіла, що правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук підозрюваного:

«Ми з’ясували, що потерпіла знайшла майстра через оголошення в інтернеті та зустрілися з ним, аби передати побутову техніку нібито для діагностики поломки. Через деякий час чоловік зателефонував та повідомив, що для купівлі необхідної деталі та ремонту хлібопечі йому потрібна тисяча гривень. Будучи впевненою в добропорядності майстра, потерпіла здійснила переказ вказаної суми на його банківську картку. Після цього зловмисник перестав виходити на зв’язок із клієнткою».

Співробітники відділу кримінальної поліції провели низку розшукових заходів і встановили особу порушника. Ним виявився раніше не судимий уродженець Київщини, 1979 року народження.

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне фігуранту загрожує до трьох років обмеження волі», — зазначила Юлія Масловська.

Відділ комунікації поліції Києва