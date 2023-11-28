У Києві судитимуть шахрая з кримінальним минулим

Зловмисник ошукав трьох громадян, здавши їм у довготривалу оренду чужу квартиру. Крім цього, він переховувався від слідства за раніше скоєний кіберзлочин. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, в жовтні поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила на онлайн-платформі оголошень фотографії свого помешкання з пропозицією довготривалої оренди. Жінка розповіла, що напередодні здала свою квартиру, яка розташована на вулиці Віфлеємська, невідомому чоловіку на три доби. Оскільки заявниця перебуває за кордоном, то ключі від житла «квартиранту» віддавала її подруга. Тоді, для перевірки інформації за вказаною адресою прибули правоохоронці.

Оперативні працівники Дніпровського управління поліції виявили біля квартири ймовірного підозрюваного та з’ясували, що він уже встиг ошукати трьох людей. Зловмисник протягом доби «здав» квартиру на тривалий термін, взявши з орендарів загалом 28 000 гривень оплати. Чоловік представлявся власником, демонстрував бажаючим орендувати житло підроблені документи, а також підписав із ними фіктивні договори та віддав дублікати ключів.

Поліцейські встановили потерпілих осіб та відібрали заяви про вчинення відносно них злочину. Під час перевірки телефону підозрюваного правоохоронці виявили, що бажаючих орендувати квартиру було ще декілька, але порушник не встиг з ними зустрітись.

Під час перевірки інформації поліцейські з’ясували, що фігурант перебуває у розшуку, оскільки він порушив обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та переховувався від слідства. Слідчі ще в липні повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбаченими ч. 5 ст. 361 — несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, спрямоване на витік та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану та за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно.

Тоді зловмисник розмістив у соціальній мережі фішингове посилання, яке представляло собою рекламний контент з недостовірною інформацією про надання грошової допомоги громадянам України нібито від благодійної організації і яке повністю імітувало популярний інтернет-банкінг. У подальшому, за цим фейковим посиланням перейшла жінка та заповнила форму, до якої внесла свої дані про фінансовий номер телефону банківського рахунку, персональні та інші конфіденційні дані. Цими даними скористався зловмисник. Він перевипустив банківську картку, прив’язавши її до іншого фінансового рахунку та номера телефону, а також створив власний пін-код. Це дозволило підозрюваному зняти з рахунку потерпілої 20 000 гривень готівки через термінал, а потім перерахувати на підконтрольній рахунок ще 40 000 гривень із соціального рахунку жінки.

Відтак, оперативні працівники територіального підрозділу затримали порушника в порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та розбій.

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд обрав порушнику в рамках досудового розслідування скоєного раніше кіберзлочину та шахрайства.

Наразі слідчі завершили досудові розслідування та скерували матеріали кримінальних проваджень разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва