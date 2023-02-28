Ремонт шкільних укриттів зі збитками у ₴500 тис. – підозрюють начальника управління Голосіївської РДА, підрядника та інженера технагляду

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА, директору комунального підприємства та керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами на реконструкції та оснащенні укриттів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Незважаючи на триваючу збройну агресію Російської Федерації, комунальники Голосіївського району столиці продовжують наживатися на безпеці дітей.

Згідно з матеріалами слідства, у серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у двох школах в Голосіївському районі.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду, затвердили їх.

За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. гривень.

Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів під час оснащення укриттів у навчальних закладах району.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР НП України.

Нагадаємо, раніше окружна прокуратура повідомила про підозру начальнику Управління освіти Голосіївської РДА у спричиненні збитків у 1, 3 млн грн на закупівлі генераторів у тому числі для вказаних навчальних закладів району.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура