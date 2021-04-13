Уродженця Бучанського району підозрюють у вбивстві рідного батька

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру 24-річному мешканцю с. Галинка за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму батьку (ч. 2 ст. 121 КК України).

Встановлено, що 10 квітня цього року підозрюваний, за місцем свого проживання, на ґрунті довготривалих неприязних відносин зі своїм рідним батьком, наніс останньому близько численні удари руками та ногами в різні частині тіла, спричинивши розрив тонкого кишечника, значну крововтрату та численні синці. Потерпілий помер на місці скоєння злочину.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури