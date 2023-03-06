У Києві судитимуть уродженця Донеччини, який вбив свою дружину

Під час сварки зловмисник вдарив жінку ножем у груди. Наразі слідчі завершили досудове розслідування на скерували матеріали кримінального провадження до суду. За скоєне уродженцю Донеччини загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Наприкінці листопада минулого року до столичної поліції на спецлінію 102 зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що виявила мертвою свою сусідку у квартирі на вулиці Андрія Малишка. Тоді на місці події правоохоронці виявили жінку без ознак життя з ножовим пораненням грудної клітини, а також її цивільного чоловіка, який перебував на підпитку та запевняв, що дружина вчинила самогубство.

Слідчо-оперативна група оглянула місце скоєння злочину та вилучила речові докази, які вказали на причетність чоловіка до вбивства власної дружини, зокрема знаряддя злочину — кухонний ніж, зі слідами бурого кольору. Також поліцейські з’ясували, що подружжя часто сварилося і зловживало алкоголем.

Згодом під час спілкування з оперативниками чоловік зізнався, що вдарив свою дружину ножем у гуди. Відтак поліцейські затримали 56-річного уродженця Донеччини в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства фігурант перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва