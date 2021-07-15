Жителя села на Закарпатті підозрюють у вбивстві свого товариша

За фактом умисного вбивства 42-річного жителя села Нове Давидково Мукачівської територіальної громади поліцейські районного управління проводять слідство. Знаряддя злочину – ніж працівники поліції вилучили. Підозрюваному у вбивстві односельця загрожує до 15 років ув’язнення

13 липня вночі, близько 23.30, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що під час опрацювання виклику у селі Нове Давидково, вони констатували смерть 42-річного місцевого жителя. Також лікарі повідомили, що на тілі померлого вони виявили ножове поранення в області грудної клітини.

На місце події для документування злочину виїхали поліцейські Мукачева, працівники обласного управління поліції та експерти-криміналісти. Майже добу слідчі та оперативники детально опрацьовували інформацію, провели ряд експертиз, перевірили широке коло осіб. В результаті ретельно проведеної роботи поліцейські з’ясували, що того вечора потерпілий разом з товаришами розпивали спиртні напої. Під час застілля між власником помешкання та його 35-річним гостем виник конфлікт, у ході якого останній ножем вдарив односельця у груди.

В подальшому, травмований чоловік вийшов зі свого помешкання та встиг дійти до вхідних воріт сусідів, просячи про допомогу. Однак, не дочекавшись порятунку, 42-літній житель села помер на місці.

Ніж, яким було скоєно вбивство, поліцейські знайшли та вилучили з території сусідського дворогосподарства, куди його викинув зловмисник, аби відвести від себе підозру.

Вчора, 14 липня слідчим Мукачівського районного управління поліції фігурантові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз у поліції готують матеріали для обрання затриманому запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне тримання під вартою.

Максимальне покарання, яке загрожує фігурантові, — 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області