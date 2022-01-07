В Одесі поліцейські викрили в крадіжках майна жінку та двох чоловіків

Правопорушникам оголосили підозри за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.

37-річна одеситка викрала у підлітка смартфон, коли стояла за ним у черзі до банкомату. А от 63-річний містянин, перебуваючи в аптеці, викрав у громадянина Азії гаманець з документами та грошима, який він на мить залишив на прилавку, обираючи на вітрині ліки. Ще один зловмисник – 25-річний житель Березівської ОТГ — зайшов до місцевої кав’ярні і, скориставшись зайнятістю продавчині, забрав з каси 3000 гривень.

Поліцейські встановили місце знаходження частини викрадених зловмисниками речей, а досудові розслідування за кожним фактом крадіжки завершили та скерували матеріали до суду. За скоєне підозрюваним загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років», — розповіла начальниця сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Наталя Жолта.

Одеське районне управління поліції № 1