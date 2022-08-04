У Києві судитимуть відсидівшого вбивцю, який розбещував 7-річну дівчинку

Кривдник заманив малолітню до себе в квартиру, пообіцявши їй, що там вона зможе погратись із його собакою, однак в подальшому вчинив відносно дитини розпусні дії. Фігурант знаходиться під вартою, за скоєне він може провести за ґратами до восьми років.

Нагадаємо, що наприкінці травня цього року столичні поліцейські отримали повідомлення про те, що в одній із багатоповерхівок Подільського району невідомий чоловік вчинив протиправні дії відносно малолітньої дитини.

Правоохоронці з’ясували, що дівчинка на вулиці гралась з собакою, а коли господар тварини зібрався йти додому, то запросив дитину піти разом з ними. Як тільки малолітня опинилась у квартирі зловмисника, він вчинив відносно неї розпусні дії.

Співробітники ювенальної превенції оперативно затримали підозрюваного – ним виявився 27-річний уродженець Миколаївщини, котрий приїхав до Києва та оселився в одному будинку із потерпілою. Порушник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство рідного брата.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розпусні дії, вчинені відносно малолітньої особи. Судом фігуранту було обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріли кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва