У Києві судитимуть збувача психотропів

Правоохоронці затримали зловмисника з трьома кілограмами заборонених засобів, які він зберігав для подальшого продажу. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду. Фігурант в одинадцятий раз постане перед судом та нестиме відповідальність за скоєний злочин, за який йому загрожує до дванадцяти років в’язниці.

Нагадаємо, у лютому цього року на вулиці Закревського оперативні співробітники Деснянського районного управління поліції міста Києва викрили 35-річного чоловіка у збуті психотропів. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у червоній сумці порушника поліетиленовий пакет з трьома кілограмами психотропних речовин — солями Альфа-PVP, які він планував збути на території Деснянського району столиці.

«Ми вилучили речові докази, які вказували на причетність киянина до наркозлочину та затримали його у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчинені злочину передбаченому частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту. Фігурант в одинадцятий раз притягається до кримінальної відповідальності за скоєні злочини та наразі перебуває у слідчому ізоляторі», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Євгеній Блажко.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до Деснянського районного суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва