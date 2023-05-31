Взято під варту харків’янина, який убив своїх батьків

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 травня цього року чоловік перебував у квартирі у Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками.

Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура