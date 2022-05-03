На Полтавщині поліція затримала підозрюваного у пограбуванні людини з інвалідністю

Підозру у вчиненні злочину слідчі поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, вручили раніше судимому мешканцю Козельщини. Чоловіка затримали за годину після пограбування, в процесі реалізації оперативно-слідчих заходів.

1 травня, близько 14:00, до Сектору поліцейської діяльності № 1 (смт Козельщина) відділу поліції № 2 (м Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління звернувся 59-річний мешканець Козельщини. Заявник повідомив, що невідомий чоловік заволодів його мобільним телефоном.

Денис Булітко, начальник сектору поліцейської діяльності, повідомив: «Як з’ясувалося в процесі проведення невідкладних оперативних заходів та першочергових слідчих дій, 33-річний зловмисник скористався безпорадним станом потерпілого, прикутого до ліжка. Він проник до приватного будинку та привласнив мобільний телефон господаря.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у відкритому викраденні чужого майна в умовах воєнного стану та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Речові докази вилучено».

Слідчим підрозділом відділу поліції № 2 (м Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького

районного управління поліції)