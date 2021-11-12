Оголошено підозри двом заарештованим у поширенні злочинного впливу та вимаганні грошей в одеському СІЗО

Протиправною діяльністю в пенітенціарній установі займалися 40-річний громадянин однієї з країн Закавказзя, який підозрюється у розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло, та його 33-річний сусід по камері з Одеси, заарештований за підозрою у створенні терористичної групи.

Співробітниками Управління міграційної поліції Одещини встановлено, що іноземець, здобувши статус «наглядача» за одним із корпусів спецустанови, який назначають кримінальні авторитети з волі за погодженням у так званого «злодія в законі», почав чинити вплив на арештованих та контролювати дотримання ними законів злочинного світу. Допомагав йому співкамерник, який погрозами фізичної розправи вимагав від підслідних неіснуючі борги.

Під час проведення санкціонованих заходів в СІЗО оперативники та слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності зловмисників.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України, а іноземцю ще й за ч.2 ст.255-1 того ж кодексу. Вимагання, вчинене за попередньою змовою з погрозами, карається позбавленням волі на строк до семи років. За поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування кримінального провадження проводять слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції Одещини та відділу оперативно-розшукової роботи у південному регіоні Управління оперативно-розшукової діяльності Департаменту з питань виконання кримінальних покарань під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ комунікації поліції Одеської області