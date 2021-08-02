₴50 тис. хабаря за безоплатну передачу землі – судитимуть першого проректора освітнього закладу на Черкащині

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно першого проректора одного закладів освіти міста Умань за фактом одержання 50 тис грн неправомірної вигоди за вирішення питань, що входять до його компетенції (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, проректор у березні 2021 року отримав від особи кошти за сприяння в передачі у користування, без укладення договору оренди, земельної ділянки, що перебуває в розпорядженні освітнього закладу для наукових цілей.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно з працівниками Нацполіції, за оперативного супроводження Управління СБУ в Черкаській області.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури