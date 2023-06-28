Судитимуть експравоохоронця з Харківщини, який здавав окупантам дані про українських правоохоронців та військових

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього офіцера-правоохоронця з селища Дворічна Куп’янського району Харківщини. Зрадник здавав окупантам дані про українських правоохоронців та військових, а також «інформував» про проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що після початку російського повномасштабного вторгнення він влаштувався до окупаційного «управління внутрішніх справ» Дворічного.

Чоловік виконував наглядові функції та незаконні завдання, поставлені представниками силових структур рф.

Зокрема, фігурант брав участь у незаконному затриманні українців представниками рф та складав на них «процесуальні» документи за російськими стандартами.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді та у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

ДБР