Закарпатські поліцейські затримали шахрая, який перебував у міжнародному розшуку

Поліцейські Закарпаття отримали оперативну інформацію про те, що на території області може переховуватися розшукуваний Інтерполом зловмисник.

За даними іноземних колег, чоловік підозрюється у шахрайствах на території Російської Федерації.

Згідно інформації працівників Міграційної служби, 55-річний росіянин на території регіону перебував незаконно.

Провівши ряд оперативних заходів поліцейські з’ясували, що переховується зловмисник в обласному центрі.

Саме у одному з міських парків Ужгорода сьогодні, 17 листопада, зловмисника і затримали працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з оперативниками Управління карного розшуку Закарпаття.

Наразі вирішується питання про затримання зловмисника у порядку статті 208 КПК України, а також щодо обрання відносно фігуранта запобіжного заходу та подальшу його екстрадицію до країни-ініціатора розшуку.

Поліція Закарпатської області