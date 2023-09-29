У столиці чоловік відповідатиме за домашнє насильство щодо співмешканки

Місцевий житель вчиняв відносно потерпілої психологічне насильство. Кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

Протягом тривалого часу до чергової частини Шевченківського управління поліції надходили повідомлення від місцевої мешканки про те, що співмешканець постійно її ображає.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Альберт Сардарян, 44-річний чоловік неодноразово вчиняв у родині конфлікти, лаявся та погрожував фізичною розправою:

«Поліцейські відпрацьовували кожне звернення місцевої мешканки та складали на порушника адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Крім того, виносили термінові заборонні приписи, які передбачали заборону в будь-який спосіб контактувати з потерпілою. Однак, на шлях виправила чоловік не став та продовжував вчиняти протиправні дії, чим завдав шкоди психічному здоров’ю жінки».

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали досудове розслідування за ст. 126- 1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство та повідомили правопорушнику про підозру. Санкція статті передбачає покарання від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва